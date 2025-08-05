Fluffington Fiyatı (FLUFFI)
Fluffington (FLUFFI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 174,88K USD piyasa değerine sahiptir. FLUFFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Fluffington / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fluffington / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fluffington / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fluffington / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%50,75
|30 Gün
|$ 0
|+%10,23
|60 Gün
|$ 0
|+%12,60
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Fluffington fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,29
+%50,75
+%7,39
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
• The Meme Connection: Fluffington, or SFLUFFl, has been dubbed by some on X as the "first Grok-generated meme." This isn't about a literal generation from Grok's Al (that would be too straightforward for the internet), but rather, it's a meme that's been recognized and perhaps inspired by the ethos of Grok, which, remember, is all about humor, wit, and a rebellious streak against the overly serious Al world. • The Elon Musk Connection: Elon Musk, the man behind Grok, has been known to throw his weight behind memes, especially those that resonate with the rebellious, outside-the-box thinking that Grok embodies. Fluffington, being recognized by Musk, taps into this narrative of being an Al- endorsed meme, even if indirectly. • The Crypto Angle: In the world of cryptocurrency, where memes can moon (rise dramatically in value), $FLUFFI has been riding this narrative wave. It's not just about the meme; it's about the story, the recognition, and the community's belief in something that's both absurd and, in the crypto world, potentially profitable. • The Fluffington Phenomenon: From the posts on X, there's a sentiment that $FLUFFI could be the next big thing, partly because of its association with Grok. This isn't about Fluffington being a part of Grok's programming or anything that technical; it's more about cultural osmosis. Grok's rebellious spirit, its humor, and its willingness to tackle spicy questions have somehow found a mascot in Fluffington, making it a symbol of the kind of Al and community interaction Musk envisioned. So, what's Fluffington's relation to Grok? It's not a direct relation in terms of tech or functionality. Instead, think of Fluffington as: • A Meme Spirit Animal: It embodies the spirit of what Grok stands for in the cultural landscape of Al and internet culture. • A Symbol of Rebellion: Against the overly serious, overly cautious Al models, Fluffington, with its meme status, represents the playful, unpredictable side of Al interaction that Grok champions. • A Crypto Meme with Legs: In the crypto world, where narratives drive value, Fluffington's story with Grok adds layers of intrigue, making it not just another meme coin but a symbol of a movement towards more human, humorous Al interactions.
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