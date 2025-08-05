Fodl Finance (FODL) Nedir?

Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave. Launch App

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Fodl Finance (FODL) Kaynağı Resmi Websitesi

Fodl Finance (FODL) Token Ekonomisi

Fodl Finance (FODL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FODL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!