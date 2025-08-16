Forg (FORG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,49 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,86 Fiyat Değişimi (7 G) --

Forg (FORG) canlı fiyatı --. FORG, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FORG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FORG son bir saatte +%0,49 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,86 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Forg (FORG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 163,83K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 163,83K Dolaşım Arzı 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0

Şu anki Forg piyasa değeri $ 163,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FORG arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 163,83K.