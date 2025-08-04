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Forgive Me Father Fiyatı ($PURGE)

Listelenmedi

Forgive Me Father ($PURGE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00504901
$0,00504901$0,00504901
-%5,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Forgive Me Father ($PURGE) Fiyatı

Forgive Me Father ($PURGE), şu anda 0,00506193 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,05M USD piyasa değerine sahiptir. $PURGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Forgive Me Father Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%5,40
Forgive Me Father 24 saatlik fiyat değişimi
799,99M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Forgive Me Father ($PURGE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Forgive Me Father / USD fiyat değişimi, $ -0,000289178714255302.
Son 30 gün içerisinde, Forgive Me Father / USD fiyat değişimi, $ +0,0002380094.
Son 60 gün içerisinde, Forgive Me Father / USD fiyat değişimi, $ -0,0010243033.
Son 90 gün içerisinde, Forgive Me Father / USD fiyat değişimi, $ -0,003484520863679831.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000289178714255302-%5,40
30 Gün$ +0,0002380094+%4,70
60 Gün$ -0,0010243033-%20,23
90 Gün$ -0,003484520863679831-%40,77

Forgive Me Father ($PURGE) Fiyat Analizi

En güncel Forgive Me Father fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00496309
$ 0,00496309$ 0,00496309

$ 0,00538966
$ 0,00538966$ 0,00538966

$ 0,088906
$ 0,088906$ 0,088906

+%0,04

-%5,40

-%21,65

Forgive Me Father ($PURGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,05M
$ 4,05M$ 4,05M

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799,99M
799,99M 799,99M

Forgive Me Father ($PURGE) Nedir?

Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind.

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Forgive Me Father ($PURGE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Forgive Me Father ($PURGE) Token Ekonomisi

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$PURGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 $PURGE / VND
133,20468795
1 $PURGE / AUD
A$0,0077953722
1 $PURGE / GBP
0,0037964475
1 $PURGE / EUR
0,0043532598
1 $PURGE / USD
$0,00506193
1 $PURGE / MYR
RM0,0214119639
1 $PURGE / TRY
0,2058686931
1 $PURGE / JPY
¥0,74410371
1 $PURGE / ARS
ARS$6,9057380025
1 $PURGE / RUB
0,4036382982
1 $PURGE / INR
0,4435263066
1 $PURGE / IDR
Rp82,9824457392
1 $PURGE / KRW
7,0012566216
1 $PURGE / PHP
0,2899979697
1 $PURGE / EGP
￡E.0,2453517471
1 $PURGE / BRL
R$0,028346808
1 $PURGE / CAD
C$0,0069348441
1 $PURGE / BDT
0,6110761896
1 $PURGE / NGN
7,6812256785
1 $PURGE / UAH
0,2088046125
1 $PURGE / VES
Bs0,62261739
1 $PURGE / CLP
$4,86451473
1 $PURGE / PKR
Rs1,4174922579
1 $PURGE / KZT
2,712688287
1 $PURGE / THB
฿0,1641583899
1 $PURGE / TWD
NT$0,1510479912
1 $PURGE / AED
د.إ0,0185772831
1 $PURGE / CHF
Fr0,004049544
1 $PURGE / HKD
HK$0,0396855312
1 $PURGE / MAD
.د.م0,0457092279
1 $PURGE / MXN
$0,0953161419
1 $PURGE / PLN
0,0186785217
1 $PURGE / RON
лв0,0221712534
1 $PURGE / SEK
kr0,0488982438
1 $PURGE / BGN
лв0,0085546617
1 $PURGE / HUF
Ft1,7412533007
1 $PURGE / CZK
0,1074141546
1 $PURGE / KWD
د.ك0,00154388865
1 $PURGE / ILS
0,017210562