Bugünkü canlı Forma Robotics fiyatı 0,00380721 USD. FORMA piyasa değeri ise 380.721 USD. FORMA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

FORMA Hakkında Daha Fazla Bilgi

FORMA Fiyat Bilgileri

FORMA Nedir

FORMA Resmi Websitesi

FORMA Token Ekonomisi

FORMA Fiyat Tahmini

Forma Robotics Logosu

Forma Robotics Fiyatı (FORMA)

Listelenmedi

1 FORMA / USD Canlı Fiyatı:

$0,00380721
$0,00380721
-%15,701D
Forma Robotics (FORMA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:08:26 (UTC+8)

Bugünkü Forma Robotics Fiyatı

Bugünkü Forma Robotics (FORMA) fiyatı $ 0,00380721 olup, son 24 saatte % 15,78 değişim gösterdi. Mevcut FORMA / USD dönüşüm oranı FORMA başına $ 0,00380721 şeklindedir.

Forma Robotics, şu anda piyasa değeri açısından $ 380.721 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M FORMA şeklindedir. Son 24 saat içinde FORMA, $ 0,00325949 (en düşük) ile $ 0,00463 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00605943 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00147179 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FORMA, son bir saatte -%3,82 ve son 7 günde +%135,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Forma Robotics (FORMA) Piyasa Bilgileri

$ 380,72K
$ 380,72K

--
--

$ 380,72K
$ 380,72K

100,00M
100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0

Şu anki Forma Robotics piyasa değeri $ 380,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FORMA arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 380,72K.

Forma Robotics Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00325949
$ 0,00325949
24 sa Düşük
$ 0,00463
$ 0,00463
24 sa Yüksek

$ 0,00325949
$ 0,00325949

$ 0,00463
$ 0,00463

$ 0,00605943
$ 0,00605943

$ 0,00147179
$ 0,00147179

-%3,82

-%15,78

+%135,13

+%135,13

Forma Robotics (FORMA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Forma Robotics / USD fiyat değişimi, $ -0,000713360970356867.
Son 30 gün içerisinde, Forma Robotics / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Forma Robotics / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Forma Robotics / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000713360970356867-%15,78
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Forma Robotics için Fiyat Tahmini

2030 için Forma Robotics (FORMA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FORMA için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Forma Robotics (FORMA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Forma Robotics fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Forma Robotics (FORMA) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Forma Robotics Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Forma Robotics ne kadar olacak?
Forma Robotics yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Forma Robotics fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:08:26 (UTC+8)

$0,00000

$0,00000

$0,000000

$0,00000

$0,4552

$0,000011646

$0,0006733

$0,000000000198

$0,00023

$0,0000000000048864

