Bugünkü Forma Robotics Fiyatı

Bugünkü Forma Robotics (FORMA) fiyatı $ 0,00380721 olup, son 24 saatte % 15,78 değişim gösterdi. Mevcut FORMA / USD dönüşüm oranı FORMA başına $ 0,00380721 şeklindedir.

Forma Robotics, şu anda piyasa değeri açısından $ 380.721 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M FORMA şeklindedir. Son 24 saat içinde FORMA, $ 0,00325949 (en düşük) ile $ 0,00463 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00605943 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00147179 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FORMA, son bir saatte -%3,82 ve son 7 günde +%135,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Forma Robotics (FORMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 380,72K$ 380,72K $ 380,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 380,72K$ 380,72K $ 380,72K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Forma Robotics piyasa değeri $ 380,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FORMA arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 380,72K.