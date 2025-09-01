Foundry (FDRY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00046625 $ 0,00046625 $ 0,00046625 24 sa Düşük $ 0,0005214 $ 0,0005214 $ 0,0005214 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00046625$ 0,00046625 $ 0,00046625 24 sa Yüksek $ 0,0005214$ 0,0005214 $ 0,0005214 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00067204$ 0,00067204 $ 0,00067204 En Düşük Fiyat $ 0,00041745$ 0,00041745 $ 0,00041745 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,75 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,78 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Foundry (FDRY) canlı fiyatı $0,00050705. FDRY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00046625 ve en yüksek $ 0,0005214 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FDRY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00067204, en düşük fiyatı ise $ 0,00041745 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FDRY son bir saatte +%4,75 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,78 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Foundry (FDRY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 487,82K$ 487,82K $ 487,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 487,82K$ 487,82K $ 487,82K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.986.082,4025118 999.986.082,4025118 999.986.082,4025118

Şu anki Foundry piyasa değeri $ 487,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FDRY arzı 999,99M olup, toplam arzı 999986082.4025118. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 487,82K.