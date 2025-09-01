Foundry Fiyatı (FDRY)
+%4,75
+%5,78
--
--
Foundry (FDRY) canlı fiyatı $0,00050705. FDRY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00046625 ve en yüksek $ 0,0005214 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FDRY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00067204, en düşük fiyatı ise $ 0,00041745 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, FDRY son bir saatte +%4,75 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,78 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Foundry piyasa değeri $ 487,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FDRY arzı 999,99M olup, toplam arzı 999986082.4025118. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 487,82K.
Gün içerisinde, Foundry / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Foundry / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Foundry / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Foundry / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%5,78
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.
