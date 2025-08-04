FPI Bank (FPIBANK) Nedir?

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

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FPI Bank (FPIBANK) Token Ekonomisi

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