Frax Ether (FRXETH) Nedir?

frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times.

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Frax Ether (FRXETH) Kaynağı Resmi Websitesi

Frax Ether (FRXETH) Token Ekonomisi

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