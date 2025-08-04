FRXETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Frax Ether Fiyatı (FRXETH)

Listelenmedi

Frax Ether (FRXETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.551,48
$3.551,48$3.551,48
+%2,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Frax Ether (FRXETH) Fiyatı

Frax Ether (FRXETH), şu anda 3.555,35 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 425,51M USD piyasa değerine sahiptir. FRXETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Frax Ether Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,19
Frax Ether 24 saatlik fiyat değişimi
119,80K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Frax Ether (FRXETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Frax Ether / USD fiyat değişimi, $ +76,24.
Son 30 gün içerisinde, Frax Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.459,8757738300.
Son 60 gün içerisinde, Frax Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.302,0527207250.
Son 90 gün içerisinde, Frax Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.788,6113484395.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +76,24+%2,19
30 Gün$ +1.459,8757738300+%41,06
60 Gün$ +1.302,0527207250+%36,62
90 Gün$ +1.788,6113484395+%101,24

Frax Ether (FRXETH) Fiyat Analizi

En güncel Frax Ether fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.458,0
$ 3.458,0$ 3.458,0

$ 3.565,22
$ 3.565,22$ 3.565,22

$ 4.084,25
$ 4.084,25$ 4.084,25

+%0,49

+%2,19

-%8,30

Frax Ether (FRXETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 425,51M
$ 425,51M$ 425,51M

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119,80K
119,80K 119,80K

Frax Ether (FRXETH) Nedir?

frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times.

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Frax Ether (FRXETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Frax Ether (FRXETH) Token Ekonomisi

Frax Ether (FRXETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FRXETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FRXETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FRXETH / VND
93.559.035,25
1 FRXETH / AUD
A$5.475,239
1 FRXETH / GBP
2.666,5125
1 FRXETH / EUR
3.057,601
1 FRXETH / USD
$3.555,35
1 FRXETH / MYR
RM15.039,1305
1 FRXETH / TRY
144.596,0845
1 FRXETH / JPY
¥522.636,45
1 FRXETH / ARS
ARS$4.850.386,2375
1 FRXETH / RUB
283.503,609
1 FRXETH / INR
311.519,767
1 FRXETH / IDR
Rp58.284.416,904
1 FRXETH / KRW
4.917.475,692
1 FRXETH / PHP
203.614,8945
1 FRXETH / EGP
￡E.172.327,8145
1 FRXETH / BRL
R$19.909,96
1 FRXETH / CAD
C$4.870,8295
1 FRXETH / BDT
429.201,852
1 FRXETH / NGN
5.395.065,8575
1 FRXETH / UAH
146.658,1875
1 FRXETH / VES
Bs437.308,05
1 FRXETH / CLP
$3.416.691,35
1 FRXETH / PKR
Rs995.604,6605
1 FRXETH / KZT
1.905.312,065
1 FRXETH / THB
฿115.264,447
1 FRXETH / TWD
NT$106.091,644
1 FRXETH / AED
د.إ13.048,1345
1 FRXETH / CHF
Fr2.844,28
1 FRXETH / HKD
HK$27.873,944
1 FRXETH / MAD
.د.م32.104,8105
1 FRXETH / MXN
$66.947,2405
1 FRXETH / PLN
13.119,2415
1 FRXETH / RON
лв15.572,433
1 FRXETH / SEK
kr34.344,681
1 FRXETH / BGN
лв6.008,5415
1 FRXETH / HUF
Ft1.223.004,8465
1 FRXETH / CZK
75.444,527
1 FRXETH / KWD
د.ك1.084,38175
1 FRXETH / ILS
12.088,19