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Fren Pet Fiyatı (FP)

Listelenmedi

Fren Pet (FP) Canlı Fiyat Grafiği

$0,538147
$0,538147$0,538147
+%0,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Fren Pet (FP) Fiyatı

Fren Pet (FP), şu anda 0,538025 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,94M USD piyasa değerine sahiptir. FP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Fren Pet Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,03
Fren Pet 24 saatlik fiyat değişimi
7,32M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Fren Pet (FP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Fren Pet / USD fiyat değişimi, $ +0,0054621.
Son 30 gün içerisinde, Fren Pet / USD fiyat değişimi, $ +0,3326910945.
Son 60 gün içerisinde, Fren Pet / USD fiyat değişimi, $ +0,0948703786.
Son 90 gün içerisinde, Fren Pet / USD fiyat değişimi, $ +0,0527574039243932.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0054621+%1,03
30 Gün$ +0,3326910945+%61,84
60 Gün$ +0,0948703786+%17,63
90 Gün$ +0,0527574039243932+%10,87

Fren Pet (FP) Fiyat Analizi

En güncel Fren Pet fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,527051
$ 0,527051$ 0,527051

$ 0,542696
$ 0,542696$ 0,542696

$ 16,52
$ 16,52$ 16,52

+%0,09

+%1,03

-%9,59

Fren Pet (FP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,94M
$ 3,94M$ 3,94M

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7,32M
7,32M 7,32M

Fren Pet (FP) Nedir?

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.

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Fren Pet (FP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Fren Pet (FP) Token Ekonomisi

Fren Pet (FP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FP / VND
14.158,127875
1 FP / AUD
A$0,8285585
1 FP / GBP
0,40351875
1 FP / EUR
0,4627015
1 FP / USD
$0,538025
1 FP / MYR
RM2,27584575
1 FP / TRY
21,88147675
1 FP / JPY
¥79,089675
1 FP / ARS
ARS$734,00060625
1 FP / RUB
42,9021135
1 FP / INR
47,1417505
1 FP / IDR
Rp8.820,080556
1 FP / KRW
744,153138
1 FP / PHP
30,81269175
1 FP / EGP
￡E.26,07807175
1 FP / BRL
R$3,01294
1 FP / CAD
C$0,73709425
1 FP / BDT
64,950378
1 FP / NGN
816,42603625
1 FP / UAH
22,19353125
1 FP / VES
Bs66,177075
1 FP / CLP
$517,042025
1 FP / PKR
Rs150,66314075
1 FP / KZT
288,3275975
1 FP / THB
฿17,4427705
1 FP / TWD
NT$16,054666
1 FP / AED
د.إ1,97455175
1 FP / CHF
Fr0,43042
1 FP / HKD
HK$4,218116
1 FP / MAD
.د.م4,85836575
1 FP / MXN
$10,1256305
1 FP / PLN
1,98531225
1 FP / RON
лв2,3565495
1 FP / SEK
kr5,1973215
1 FP / BGN
лв0,90926225
1 FP / HUF
Ft185,07521975
1 FP / CZK
11,4168905
1 FP / KWD
د.ك0,164097625
1 FP / ILS
1,829285