Fren Pet (FP) Nedir?

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.

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Fren Pet (FP) Kaynağı Resmi Websitesi

Fren Pet (FP) Token Ekonomisi

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