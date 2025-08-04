FRENCHIE (FREN) Nedir?

Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn.

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FRENCHIE (FREN) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

FRENCHIE (FREN) Token Ekonomisi

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