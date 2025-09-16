Freya Protocol (FREYA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000768 $ 0,0000768 $ 0,0000768 24 sa Düşük $ 0,01589779 $ 0,01589779 $ 0,01589779 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000768$ 0,0000768 $ 0,0000768 24 sa Yüksek $ 0,01589779$ 0,01589779 $ 0,01589779 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04563979$ 0,04563979 $ 0,04563979 En Düşük Fiyat $ 0,00004021$ 0,00004021 $ 0,00004021 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,59 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%18.359,89 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,50 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,50

Freya Protocol (FREYA) canlı fiyatı $0,01545783. FREYA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000768 ve en yüksek $ 0,01589779 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FREYA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04563979, en düşük fiyatı ise $ 0,00004021 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FREYA son bir saatte -%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte +%18.359,89 ve son 7 günde +%1,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Freya Protocol (FREYA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,71M$ 14,71M $ 14,71M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,46M$ 15,46M $ 15,46M Dolaşım Arzı 951,71M 951,71M 951,71M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Freya Protocol piyasa değeri $ 14,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FREYA arzı 951,71M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,46M.