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Fringe Finance Fiyatı (FRIN)

Listelenmedi

Fringe Finance (FRIN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00015599
$0,00015599$0,00015599
-%26,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Fringe Finance (FRIN) Fiyatı

Fringe Finance (FRIN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 152,99K USD piyasa değerine sahiptir. FRIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Fringe Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%26,41
Fringe Finance 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Fringe Finance (FRIN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Fringe Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fringe Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fringe Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fringe Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%26,41
30 Gün$ 0+%0,63
60 Gün$ 0-%40,90
90 Gün$ 0--

Fringe Finance (FRIN) Fiyat Analizi

En güncel Fringe Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,082029
$ 0,082029$ 0,082029

-%0,00

-%26,41

-%26,43

Fringe Finance (FRIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 152,99K
$ 152,99K$ 152,99K

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1,00B
1,00B 1,00B

Fringe Finance (FRIN) Nedir?

The Fringe Finance platform was created to incubate and deploy experimental, high-yield, smart-contract driven, financial instruments that push the bounds of open finance. Fringe Finance is an algorithmic model that aims to unlock, aggregate and de-risk ~50 billion in dormant value distributed amongst untapped digital assets.

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Fringe Finance (FRIN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Fringe Finance (FRIN) Token Ekonomisi

Fringe Finance (FRIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FRIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FRIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FRIN / VND
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1 FRIN / AUD
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1 FRIN / GBP
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1 FRIN / EUR
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1 FRIN / MYR
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1 FRIN / BRL
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1 FRIN / CAD
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1 FRIN / BDT
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1 FRIN / NGN
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1 FRIN / UAH
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1 FRIN / VES
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1 FRIN / CLP
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1 FRIN / PKR
Rs--
1 FRIN / KZT
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1 FRIN / THB
฿--
1 FRIN / TWD
NT$--
1 FRIN / AED
د.إ--
1 FRIN / CHF
Fr--
1 FRIN / HKD
HK$--
1 FRIN / MAD
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1 FRIN / MXN
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1 FRIN / PLN
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1 FRIN / RON
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1 FRIN / SEK
kr--
1 FRIN / BGN
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1 FRIN / HUF
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