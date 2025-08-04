Fringe Finance (FRIN) Nedir?

The Fringe Finance platform was created to incubate and deploy experimental, high-yield, smart-contract driven, financial instruments that push the bounds of open finance. Fringe Finance is an algorithmic model that aims to unlock, aggregate and de-risk ~50 billion in dormant value distributed amongst untapped digital assets.

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Fringe Finance (FRIN) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Fringe Finance (FRIN) Token Ekonomisi

Fringe Finance (FRIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FRIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!