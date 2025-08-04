Froge (FROGE) Nedir?

Froge is a memecoin based on the Froge character which refers to a set of Discord emotes of a worried frog expressing various emotions. The frog image comes from the now-inactive mobile game Froge, released in 2014 by Fandom Inc. and became popularized as a set of Discord emotes starting in 2020. In 2023, a Froge ChatGPT plugin launched and is now OpenAI's unofficial mascot.

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Froge (FROGE) Kaynağı Resmi Websitesi

Froge (FROGE) Token Ekonomisi

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