FROGO (FROGO) Nedir?

FROGO is a memecoin inspired by the character “FROGO” from Matt Furie’s upcoming book CORTEX VORTEX. It is a purely speculative ERC-20 token on the Ethereum blockchain with no intrinsic utility or promise of financial return. The project aims to celebrate meme culture, digital art, and community engagement through humor, storytelling, and internet lore, FROGO is the fourth frog from the creator of PEPE

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

FROGO (FROGO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

FROGO (FROGO) Token Ekonomisi

FROGO (FROGO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FROGO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!