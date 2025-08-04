FROK (FROK) Nedir?

The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.

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FROK (FROK) Kaynağı Resmi Websitesi

FROK (FROK) Token Ekonomisi

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