FROX Hakkında Daha Fazla Bilgi

FROX Fiyat Bilgileri

FROX Resmi Websitesi

FROX Token Ekonomisi

FROX Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Frox Logosu

Frox Fiyatı (FROX)

Listelenmedi

Frox (FROX) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Frox (FROX) Fiyatı

Frox (FROX), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 14,19K USD piyasa değerine sahiptir. FROX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Frox Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,39
Frox 24 saatlik fiyat değişimi
999,69M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FROX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FROX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Frox (FROX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Frox / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Frox / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Frox / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Frox / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,39
30 Gün$ 0+%7,19
60 Gün$ 0+%29,34
90 Gün$ 0--

Frox (FROX) Fiyat Analizi

En güncel Frox fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03039739
$ 0,03039739$ 0,03039739

--

+%0,39

-%7,96

Frox (FROX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 14,19K
$ 14,19K$ 14,19K

--
----

999,69M
999,69M 999,69M

Frox (FROX) Nedir?

FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Frox (FROX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Frox (FROX) Token Ekonomisi

Frox (FROX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FROX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Frox (FROX) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

FROX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FROX / VND
--
1 FROX / AUD
A$--
1 FROX / GBP
--
1 FROX / EUR
--
1 FROX / USD
$--
1 FROX / MYR
RM--
1 FROX / TRY
--
1 FROX / JPY
¥--
1 FROX / ARS
ARS$--
1 FROX / RUB
--
1 FROX / INR
--
1 FROX / IDR
Rp--
1 FROX / KRW
--
1 FROX / PHP
--
1 FROX / EGP
￡E.--
1 FROX / BRL
R$--
1 FROX / CAD
C$--
1 FROX / BDT
--
1 FROX / NGN
--
1 FROX / UAH
--
1 FROX / VES
Bs--
1 FROX / CLP
$--
1 FROX / PKR
Rs--
1 FROX / KZT
--
1 FROX / THB
฿--
1 FROX / TWD
NT$--
1 FROX / AED
د.إ--
1 FROX / CHF
Fr--
1 FROX / HKD
HK$--
1 FROX / MAD
.د.م--
1 FROX / MXN
$--
1 FROX / PLN
--
1 FROX / RON
лв--
1 FROX / SEK
kr--
1 FROX / BGN
лв--
1 FROX / HUF
Ft--
1 FROX / CZK
--
1 FROX / KWD
د.ك--
1 FROX / ILS
--