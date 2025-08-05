Fu Bao (FUBAO) Nedir?

$FUBAO is a community-driven meme token inspired by Fu Bao, a famous giant panda recognized globally for her cultural significance. The token is built on the core values of transparency, decentralization, and community empowerment. Unlike many other tokens, $FUBAO operates with no team tokens, ensuring that the project is fully owned and governed by its holders. Additionally, with 0% taxes on both buys and sells, users can trade freely without incurring extra fees. The liquidity for $FUBAO has been burned, adding an extra layer of security and trust for its community members.

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Fu Bao (FUBAO) Kaynağı Resmi Websitesi

Fu Bao (FUBAO) Token Ekonomisi

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