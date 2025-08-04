FUEGO (FUEGO) Nedir?

FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base. A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens. Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders. In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield.

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FUEGO (FUEGO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

FUEGO (FUEGO) Token Ekonomisi

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