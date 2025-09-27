Furucombo (COMBO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00087841 $ 0,00087841 $ 0,00087841 24 sa Düşük $ 0,00090455 $ 0,00090455 $ 0,00090455 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00087841$ 0,00087841 $ 0,00087841 24 sa Yüksek $ 0,00090455$ 0,00090455 $ 0,00090455 Tüm Zamanların En Yükseği $ 6,97$ 6,97 $ 6,97 En Düşük Fiyat $ 0,00076714$ 0,00076714 $ 0,00076714 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,49 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,28 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,28

Furucombo (COMBO) canlı fiyatı $0,00089147. COMBO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00087841 ve en yüksek $ 0,00090455 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. COMBO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 6,97, en düşük fiyatı ise $ 0,00076714 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, COMBO son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%1,49 ve son 7 günde -%7,28 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Furucombo (COMBO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 43,00K$ 43,00K $ 43,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 89,15K$ 89,15K $ 89,15K Dolaşım Arzı 48,23M 48,23M 48,23M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Furucombo piyasa değeri $ 43,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COMBO arzı 48,23M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 89,15K.