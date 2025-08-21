Fusaka (FUSAKA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%10,46 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,95 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Fusaka (FUSAKA) canlı fiyatı --. FUSAKA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FUSAKA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FUSAKA son bir saatte +%10,46 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,95 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Fusaka (FUSAKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 771,96K$ 771,96K $ 771,96K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Fusaka piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FUSAKA arzı 0,00 olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 771,96K.