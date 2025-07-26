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FUST Token Fiyatı (FUST)

FUST Token (FUST) Canlı Fiyat Grafiği

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+%1,801D
USD

Bugünkü FUST Token (FUST) Fiyatı

FUST Token (FUST), şu anda 0,00003176 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,06M USD piyasa değerine sahiptir. FUST / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

FUST Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,42
FUST Token 24 saatlik fiyat değişimi
33,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında FUST Token (FUST) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, FUST Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FUST Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FUST Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FUST Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,42
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

FUST Token (FUST) Fiyat Analizi

En güncel FUST Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00003075
$ 0,00003075$ 0,00003075

$ 0,00003211
$ 0,00003211$ 0,00003211

$ 0,00003481
$ 0,00003481$ 0,00003481

-%0,73

+%2,42

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FUST Token (FUST) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,06M
$ 1,06M$ 1,06M

--
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33,00B
33,00B 33,00B

FUST Token (FUST) Nedir?

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

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FUST Token (FUST) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

FUST Token (FUST) Token Ekonomisi

FUST Token (FUST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FUST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FUST Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FUST / VND
0,8357644
1 FUST / AUD
A$0,0000482752
1 FUST / GBP
0,0000235024
1 FUST / EUR
0,000026996
1 FUST / USD
$0,00003176
1 FUST / MYR
RM0,0001340272
1 FUST / TRY
0,001287868
1 FUST / JPY
¥0,00466872
1 FUST / ARS
ARS$0,0403555264
1 FUST / RUB
0,0025207912
1 FUST / INR
0,00274724
1 FUST / IDR
Rp0,5206556544
1 FUST / KRW
0,0439278912
1 FUST / PHP
0,0018147664
1 FUST / EGP
￡E.0,001559416
1 FUST / BRL
R$0,0001765856
1 FUST / CAD
C$0,0000431936
1 FUST / BDT
0,0038759904
1 FUST / NGN
0,0484883096
1 FUST / UAH
0,0013288384
1 FUST / VES
Bs0,0038112
1 FUST / CLP
$0,03036256
1 FUST / PKR
Rs0,009007136
1 FUST / KZT
0,0172793456
1 FUST / THB
฿0,0010302944
1 FUST / TWD
NT$0,0009362848
1 FUST / AED
د.إ0,0001165592
1 FUST / CHF
Fr0,0000250904
1 FUST / HKD
HK$0,0002489984
1 FUST / MAD
.د.م0,0002848872
1 FUST / MXN
$0,0005885128
1 FUST / PLN
0,0001146536
1 FUST / RON
лв0,0001368856
1 FUST / SEK
kr0,0003023552
1 FUST / BGN
лв0,0000527216
1 FUST / HUF
Ft0,0107294808
1 FUST / CZK
0,0006641016
1 FUST / KWD
د.ك0,0000096868
1 FUST / ILS
0,000106396