FUST Token (FUST) Nedir?

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

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FUST Token (FUST) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

FUST Token (FUST) Token Ekonomisi

FUST Token (FUST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FUST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!