FVIX Fiyatı (FVIX)
FVIX (FVIX), şu anda 31,31 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 430,13K USD piyasa değerine sahiptir. FVIX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, FVIX / USD fiyat değişimi, $ +1,65.
Son 30 gün içerisinde, FVIX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FVIX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FVIX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +1,65
|+%5,55
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel FVIX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,27
+%5,55
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FVIX is the platform token for KittyPunch's onchain protocol suite. KittyPunch is the leading DeFi project on Flow, the blockchain known for its partnerships with Disney, NFL, and the NBA. KittyPunch's onchain protocol suite features products for trading, stablecoin swaps, yield aggregation, onchain volatility, and more. The fees generated by KittyPunch's onchain protocol suite flow into the FVIX token economy through a combination of buyback-and-burns & a single sided stablecoin staking system. FVIX is a unique asset that accrues fees as a function of both DeFi volumes and volatility through PunchVIX. FVIX features a unique dynamic supply system that is attached to FROTH, the premier memecoin on Flow. FVIX is only mintable at a ratio of 10,000 FROTH : 1 FVIX. This means that the max possible ever supply of FVIX is 100,000 - a number that is already decreased substantially due to ongoing burns.
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|1 FVIX / VND
₫823.922,65
|1 FVIX / AUD
A$47,9043
|1 FVIX / GBP
￡23,1694
|1 FVIX / EUR
€26,9266
|1 FVIX / USD
$31,31
|1 FVIX / MYR
RM132,7544
|1 FVIX / TRY
₺1.262,7323
|1 FVIX / JPY
¥4.633,88
|1 FVIX / RUB
₽2.441,5538
|1 FVIX / INR
₹2.697,9827
|1 FVIX / IDR
Rp513.278,6064
|1 FVIX / KRW
₩43.607,0025
|1 FVIX / PHP
₱1.789,0534
|1 FVIX / EGP
￡E.1.546,4009
|1 FVIX / BRL
R$173,4574
|1 FVIX / CAD
C$42,8947
|1 FVIX / BDT
৳3.787,5707
|1 FVIX / NGN
₦47.728,6509
|1 FVIX / UAH
₴1.306,2532
|1 FVIX / VES
Bs3.631,96
|1 FVIX / CLP
$30.214,15
|1 FVIX / PKR
Rs8.889,5352
|1 FVIX / KZT
₸16.662,8689
|1 FVIX / THB
฿1.015,0702
|1 FVIX / TWD
NT$920,514
|1 FVIX / AED
د.إ114,9077
|1 FVIX / CHF
Fr25,048
|1 FVIX / HKD
HK$245,4704
|1 FVIX / MAD
.د.م282,7293
|1 FVIX / MXN
$587,0625
|1 FVIX / PLN
zł114,5946
|1 FVIX / RON
лв136,5116
|1 FVIX / SEK
kr304,3332
|1 FVIX / BGN
лв52,6008
|1 FVIX / HUF
Ft10.755,6112
|1 FVIX / CZK
Kč663,772
|1 FVIX / KWD
د.ك9,54955
|1 FVIX / ILS
₪105,2016