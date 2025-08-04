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GAIM Studio Fiyatı (GAIM)

Listelenmedi

GAIM Studio (GAIM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00011042
$0,00011042$0,00011042
-%38,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü GAIM Studio (GAIM) Fiyatı

GAIM Studio (GAIM), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 109,95K USD piyasa değerine sahiptir. GAIM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

GAIM Studio Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%38,51
GAIM Studio 24 saatlik fiyat değişimi
999,88M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında GAIM Studio (GAIM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, GAIM Studio / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GAIM Studio / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GAIM Studio / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GAIM Studio / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%38,51
30 Gün$ 0-%45,58
60 Gün$ 0+%367,93
90 Gün$ 0--

GAIM Studio (GAIM) Fiyat Analizi

En güncel GAIM Studio fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00279978
$ 0,00279978$ 0,00279978

+%2,16

-%38,51

-%37,57

GAIM Studio (GAIM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 109,95K
$ 109,95K$ 109,95K

--
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999,88M
999,88M 999,88M

GAIM Studio (GAIM) Nedir?

Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more.

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GAIM Studio (GAIM) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

GAIM Studio (GAIM) Token Ekonomisi

GAIM Studio (GAIM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GAIM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GAIM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GAIM / VND
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1 GAIM / AUD
A$--
1 GAIM / GBP
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1 GAIM / EUR
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1 GAIM / USD
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1 GAIM / MYR
RM--
1 GAIM / TRY
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1 GAIM / JPY
¥--
1 GAIM / ARS
ARS$--
1 GAIM / RUB
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1 GAIM / INR
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1 GAIM / IDR
Rp--
1 GAIM / KRW
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1 GAIM / PHP
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1 GAIM / EGP
￡E.--
1 GAIM / BRL
R$--
1 GAIM / CAD
C$--
1 GAIM / BDT
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1 GAIM / NGN
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1 GAIM / UAH
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1 GAIM / VES
Bs--
1 GAIM / CLP
$--
1 GAIM / PKR
Rs--
1 GAIM / KZT
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1 GAIM / THB
฿--
1 GAIM / TWD
NT$--
1 GAIM / AED
د.إ--
1 GAIM / CHF
Fr--
1 GAIM / HKD
HK$--
1 GAIM / MAD
.د.م--
1 GAIM / MXN
$--
1 GAIM / PLN
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1 GAIM / RON
лв--
1 GAIM / SEK
kr--
1 GAIM / BGN
лв--
1 GAIM / HUF
Ft--
1 GAIM / CZK
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1 GAIM / KWD
د.ك--
1 GAIM / ILS
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