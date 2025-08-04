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Galatasaray Fan Token Fiyatı (GAL)

Listelenmedi

Galatasaray Fan Token (GAL) Canlı Fiyat Grafiği

$1,44
$1,44$1,44
+%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Galatasaray Fan Token (GAL) Fiyatı

Galatasaray Fan Token (GAL), şu anda 1,44 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 10,37M USD piyasa değerine sahiptir. GAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Galatasaray Fan Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,89
Galatasaray Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
7,23M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Galatasaray Fan Token (GAL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Galatasaray Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0126646.
Son 30 gün içerisinde, Galatasaray Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,1770940800.
Son 60 gün içerisinde, Galatasaray Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,2394813600.
Son 90 gün içerisinde, Galatasaray Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -1,3815222344864554.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0126646+%0,89
30 Gün$ +0,1770940800+%12,30
60 Gün$ +0,2394813600+%16,63
90 Gün$ -1,3815222344864554-%48,96

Galatasaray Fan Token (GAL) Fiyat Analizi

En güncel Galatasaray Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,42
$ 1,42$ 1,42

$ 1,46
$ 1,46$ 1,46

$ 33,63
$ 33,63$ 33,63

+%0,35

+%0,89

-%13,50

Galatasaray Fan Token (GAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10,37M
$ 10,37M$ 10,37M

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7,23M
7,23M 7,23M

Galatasaray Fan Token (GAL) Nedir?

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Galatasaray Fan Token (GAL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Galatasaray Fan Token (GAL) Token Ekonomisi

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GAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GAL / VND
37.893,6
1 GAL / AUD
A$2,2176
1 GAL / GBP
1,08
1 GAL / EUR
1,2384
1 GAL / USD
$1,44
1 GAL / MYR
RM6,0912
1 GAL / TRY
58,5648
1 GAL / JPY
¥211,68
1 GAL / ARS
ARS$1.964,52
1 GAL / RUB
114,8256
1 GAL / INR
126,1728
1 GAL / IDR
Rp23.606,5536
1 GAL / KRW
1.991,6928
1 GAL / PHP
82,4688
1 GAL / EGP
￡E.69,7968
1 GAL / BRL
R$8,064
1 GAL / CAD
C$1,9728
1 GAL / BDT
173,8368
1 GAL / NGN
2.185,128
1 GAL / UAH
59,4
1 GAL / VES
Bs177,12
1 GAL / CLP
$1.383,84
1 GAL / PKR
Rs403,2432
1 GAL / KZT
771,696
1 GAL / THB
฿46,6848
1 GAL / TWD
NT$42,9696
1 GAL / AED
د.إ5,2848
1 GAL / CHF
Fr1,152
1 GAL / HKD
HK$11,2896
1 GAL / MAD
.د.م13,0032
1 GAL / MXN
$27,1008
1 GAL / PLN
5,3136
1 GAL / RON
лв6,3072
1 GAL / SEK
kr13,896
1 GAL / BGN
лв2,4336
1 GAL / HUF
Ft495,0144
1 GAL / CZK
30,5424
1 GAL / KWD
د.ك0,4392
1 GAL / ILS
4,896