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Game Fantasy Fiyatı (GFT)

Listelenmedi

Game Fantasy (GFT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01323599
$0,01323599$0,01323599
-%2,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Game Fantasy (GFT) Fiyatı

Game Fantasy (GFT), şu anda 0,01323599 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 155,27K USD piyasa değerine sahiptir. GFT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Game Fantasy Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,91
Game Fantasy 24 saatlik fiyat değişimi
11,73M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Game Fantasy (GFT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Game Fantasy / USD fiyat değişimi, $ -0,00039745087843131.
Son 30 gün içerisinde, Game Fantasy / USD fiyat değişimi, $ +0,0045993940.
Son 60 gün içerisinde, Game Fantasy / USD fiyat değişimi, $ +0,0028353475.
Son 90 gün içerisinde, Game Fantasy / USD fiyat değişimi, $ +0,004598164083302801.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00039745087843131-%2,91
30 Gün$ +0,0045993940+%34,75
60 Gün$ +0,0028353475+%21,42
90 Gün$ +0,004598164083302801+%53,23

Game Fantasy (GFT) Fiyat Analizi

En güncel Game Fantasy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01309777
$ 0,01309777$ 0,01309777

$ 0,01378909
$ 0,01378909$ 0,01378909

$ 36,84
$ 36,84$ 36,84

-%3,49

-%2,91

+%19,60

Game Fantasy (GFT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 155,27K
$ 155,27K$ 155,27K

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11,73M
11,73M 11,73M

Game Fantasy (GFT) Nedir?

StarCrazy is the NFT and blockchain Play-To-Earn game.Collect, fuse, mine and earn.

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Game Fantasy (GFT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Game Fantasy (GFT) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

GFT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GFT / VND
348,30507685
1 GFT / AUD
A$0,0203834246
1 GFT / GBP
0,0099269925
1 GFT / EUR
0,0113829514
1 GFT / USD
$0,01323599
1 GFT / MYR
RM0,0559882377
1 GFT / TRY
0,5379106336
1 GFT / JPY
¥1,94569053
1 GFT / ARS
ARS$18,0325804161
1 GFT / RUB
1,0564967218
1 GFT / INR
1,163443521
1 GFT / IDR
Rp216,9834079056
1 GFT / KRW
18,3323755896
1 GFT / PHP
0,7589516666
1 GFT / EGP
￡E.0,6412837155
1 GFT / BRL
R$0,0729303049
1 GFT / CAD
C$0,0181333063
1 GFT / BDT
1,6118788622
1 GFT / NGN
20,1768107961
1 GFT / UAH
0,5522055028
1 GFT / VES
Bs1,66773474
1 GFT / CLP
$12,78596634
1 GFT / PKR
Rs3,7420790928
1 GFT / KZT
7,1467728005
1 GFT / THB
฿0,4284489963
1 GFT / TWD
NT$0,3954913812
1 GFT / AED
د.إ0,0485760833
1 GFT / CHF
Fr0,010588792
1 GFT / HKD
HK$0,1037701616
1 GFT / MAD
.د.م0,1200504293
1 GFT / MXN
$0,2504249308
1 GFT / PLN
0,0488408031
1 GFT / RON
лв0,0579736362
1 GFT / SEK
kr0,1278596634
1 GFT / BGN
лв0,0223688231
1 GFT / HUF
Ft4,5687990282
1 GFT / CZK
0,2811324276
1 GFT / KWD
د.ك0,00403697695
1 GFT / ILS
0,0451347259