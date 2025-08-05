GameBoy (GBOY) Nedir?

The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT’s will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility.

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GameBoy (GBOY) Kaynağı Resmi Websitesi

GameBoy (GBOY) Token Ekonomisi

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