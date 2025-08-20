GarudaX (GRDX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00501162 24 sa Yüksek $ 0,00522435 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00522435 En Düşük Fiyat $ 0,00497996 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,49 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,02 Fiyat Değişimi (7 G) --

GarudaX (GRDX) canlı fiyatı $0,00511991. GRDX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00501162 ve en yüksek $ 0,00522435 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRDX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00522435, en düşük fiyatı ise $ 0,00497996 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GRDX son bir saatte +%0,49 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,02 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GarudaX (GRDX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 220,45K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 488,14K Dolaşım Arzı 43,05M Toplam Arz 95.329.657,0

Şu anki GarudaX piyasa değeri $ 220,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRDX arzı 43,05M olup, toplam arzı 95329657.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 488,14K.