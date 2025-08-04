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Gate Fiyatı (GT)

Listelenmedi

Gate (GT) Canlı Fiyat Grafiği

$16,79
$16,79$16,79
-%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Gate (GT) Fiyatı

Gate (GT), şu anda 16,79 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,01B USD piyasa değerine sahiptir. GT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Gate Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,16
Gate 24 saatlik fiyat değişimi
119,44M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Gate (GT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Gate / USD fiyat değişimi, $ -0,19770833156243.
Son 30 gün içerisinde, Gate / USD fiyat değişimi, $ +1,6200939640.
Son 60 gün içerisinde, Gate / USD fiyat değişimi, $ -1,6911845030.
Son 90 gün içerisinde, Gate / USD fiyat değişimi, $ -4,3857401477538.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,19770833156243-%1,16
30 Gün$ +1,6200939640+%9,65
60 Gün$ -1,6911845030-%10,07
90 Gün$ -4,3857401477538-%20,71

Gate (GT) Fiyat Analizi

En güncel Gate fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 16,79
$ 16,79$ 16,79

$ 17,21
$ 17,21$ 17,21

$ 25,94
$ 25,94$ 25,94

-%0,31

-%1,16

-%8,58

Gate (GT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,01B
$ 2,01B$ 2,01B

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119,44M
119,44M 119,44M

Gate (GT) Nedir?

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Gate (GT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Gate (GT) Token Ekonomisi

Gate (GT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GT / VND
441.828,85
1 GT / AUD
A$25,8566
1 GT / GBP
12,5925
1 GT / EUR
14,4394
1 GT / USD
$16,79
1 GT / MYR
RM71,0217
1 GT / TRY
682,8493
1 GT / JPY
¥2.468,13
1 GT / ARS
ARS$22.905,7575
1 GT / RUB
1.338,8346
1 GT / INR
1.471,1398
1 GT / IDR
Rp275.245,8576
1 GT / KRW
23.222,5848
1 GT / PHP
961,5633
1 GT / EGP
￡E.813,8113
1 GT / BRL
R$94,024
1 GT / CAD
C$23,0023
1 GT / BDT
2.026,8888
1 GT / NGN
25.477,9855
1 GT / UAH
692,5875
1 GT / VES
Bs2.065,17
1 GT / CLP
$16.135,19
1 GT / PKR
Rs4.701,7037
1 GT / KZT
8.997,761
1 GT / THB
฿544,3318
1 GT / TWD
NT$501,0136
1 GT / AED
د.إ61,6193
1 GT / CHF
Fr13,432
1 GT / HKD
HK$131,6336
1 GT / MAD
.د.م151,6137
1 GT / MXN
$315,9878
1 GT / PLN
61,9551
1 GT / RON
лв73,5402
1 GT / SEK
kr162,0235
1 GT / BGN
лв28,3751
1 GT / HUF
Ft5.771,7304
1 GT / CZK
356,1159
1 GT / KWD
د.ك5,12095
1 GT / ILS
57,086