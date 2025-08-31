General Impressions (GEN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,04017253 $ 0,04017253 $ 0,04017253 24 sa Düşük $ 0,04281868 $ 0,04281868 $ 0,04281868 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,04017253$ 0,04017253 $ 0,04017253 24 sa Yüksek $ 0,04281868$ 0,04281868 $ 0,04281868 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,060835$ 0,060835 $ 0,060835 En Düşük Fiyat $ 0,02437593$ 0,02437593 $ 0,02437593 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,66 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,22 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,22

General Impressions (GEN) canlı fiyatı $0,04138833. GEN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04017253 ve en yüksek $ 0,04281868 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,060835, en düşük fiyatı ise $ 0,02437593 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GEN son bir saatte +%1,08 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,66 ve son 7 günde -%30,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

General Impressions (GEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 41,40M$ 41,40M $ 41,40M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 41,40M$ 41,40M $ 41,40M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki General Impressions piyasa değeri $ 41,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GEN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 41,40M.