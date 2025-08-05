GENESIS Fiyatı (GENESIS)
GENESIS (GENESIS), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 11,99K USD piyasa değerine sahiptir. GENESIS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, GENESIS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GENESIS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GENESIS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GENESIS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%9,47
|30 Gün
|$ 0
|+%38,95
|60 Gün
|$ 0
|+%35,29
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel GENESIS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,23
+%9,47
+%1,54
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$GENESIS pays homage to the very first step in the cryptocurrency revolution—the genesis block of Bitcoin, mined by Satoshi Nakamoto in 2009. As a memecoin, $GENESIS serves as a nostalgic and celebratory tribute to the origins of decentralized finance. With the message “Chancellor on brink of second bailout for banks” embedded forever in the blockchain, the genesis block symbolizes a pivotal moment in history: the birth of a system that challenges traditional financial norms. $GENESIS encapsulates this spirit of innovation, resilience, and rebellion, providing a platform for crypto enthusiasts to connect with the roots of the blockchain movement. Beyond its historical inspiration, $GENESIS embodies the playful and creative ethos of the meme economy. Featuring vibrant imagery of the genesis block and Satoshi’s legendary pseudonym, the token invites users to celebrate not just the past but the ongoing evolution of blockchain technology. With its lighthearted yet meaningful branding, $GENESIS aims to spark conversation, laughter, and reflection, reminding the crypto community that while the journey started with one block, the possibilities are infinite. Whether you’re a die-hard Bitcoin maximalist or simply a fan of crypto culture, $GENESIS offers a unique way to honor the foundation while looking toward the future.
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