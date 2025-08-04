GertrudeDataPig Fiyatı (GDP)
GertrudeDataPig (GDP), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 198,44K USD piyasa değerine sahiptir. GDP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, GertrudeDataPig / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GertrudeDataPig / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GertrudeDataPig / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GertrudeDataPig / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,50
|30 Gün
|$ 0
|+%10,87
|60 Gün
|$ 0
|+%0,57
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel GertrudeDataPig fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,50
+%1,50
-%8,61
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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