Geyser (GYSR) Nedir?

What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor.

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Geyser (GYSR) Kaynağı Resmi Websitesi

Geyser (GYSR) Token Ekonomisi

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