Gibape (GIB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00122181$ 0,00122181 $ 0,00122181 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,02 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,60

Gibape (GIB) canlı fiyatı --. GIB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GIB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00122181, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GIB son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%6,02 ve son 7 günde -%19,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gibape (GIB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 28,68K$ 28,68K $ 28,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,68K$ 28,68K $ 28,68K Dolaşım Arzı 852,69M 852,69M 852,69M Toplam Arz 852.686.694,8236679 852.686.694,8236679 852.686.694,8236679

Şu anki Gibape piyasa değeri $ 28,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GIB arzı 852,69M olup, toplam arzı 852686694.8236679. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,68K.