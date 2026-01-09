Bugünkü GigaMas Fiyatı

Bugünkü GigaMas (GIGAMAS) fiyatı $ 0,00000846 olup, son 24 saatte % 0,80 değişim gösterdi. Mevcut GIGAMAS / USD dönüşüm oranı GIGAMAS başına $ 0,00000846 şeklindedir.

GigaMas, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.454,96 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,39M GIGAMAS şeklindedir. Son 24 saat içinde GIGAMAS, $ 0,00000755 (en düşük) ile $ 0,00000859 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00028883 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000523 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GIGAMAS, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde +%59,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GigaMas (GIGAMAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,45K$ 8,45K $ 8,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,45K$ 8,45K $ 8,45K Dolaşım Arzı 999,39M 999,39M 999,39M Toplam Arz 999.385.503,214707 999.385.503,214707 999.385.503,214707

Şu anki GigaMas piyasa değeri $ 8,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GIGAMAS arzı 999,39M olup, toplam arzı 999385503.214707. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,45K.