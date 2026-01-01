Bugünkü Gittensor Fiyatı

Bugünkü Gittensor (SN74) fiyatı $ 1,71 olup, son 24 saatte % 0,62 değişim gösterdi. Mevcut SN74 / USD dönüşüm oranı SN74 başına $ 1,71 şeklindedir.

Gittensor, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.279.335 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,09M SN74 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN74, $ 1,69 (en düşük) ile $ 1,77 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,89 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,2 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN74, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde +%4,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Gittensor (SN74) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,28M$ 5,28M $ 5,28M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,28M$ 5,28M $ 5,28M Dolaşım Arzı 3,09M 3,09M 3,09M Toplam Arz 3.092.517,883900116 3.092.517,883900116 3.092.517,883900116

Şu anki Gittensor piyasa değeri $ 5,28M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN74 arzı 3,09M olup, toplam arzı 3092517.883900116. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,28M.