Bugünkü GLHFStrategy Fiyatı

Bugünkü GLHFStrategy (GLHFSTR) fiyatı $ 0,00042224 olup, son 24 saatte % 5,01 değişim gösterdi. Mevcut GLHFSTR / USD dönüşüm oranı GLHFSTR başına $ 0,00042224 şeklindedir.

GLHFStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 412.363 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 977,83M GLHFSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde GLHFSTR, $ 0,00041974 (en düşük) ile $ 0,00044772 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00074898 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00038737 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GLHFSTR, son bir saatte -%0,52 ve son 7 günde -%8,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GLHFStrategy (GLHFSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 412,36K$ 412,36K $ 412,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 412,36K$ 412,36K $ 412,36K Dolaşım Arzı 977,83M 977,83M 977,83M Toplam Arz 977.830.796,0076568 977.830.796,0076568 977.830.796,0076568

