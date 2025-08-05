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Glitch Gremlin AI Fiyatı (GREMLINAI)

Listelenmedi

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Canlı Fiyat Grafiği

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+%2,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Fiyatı

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 15,49K USD piyasa değerine sahiptir. GREMLINAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Glitch Gremlin AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,31
Glitch Gremlin AI 24 saatlik fiyat değişimi
984,61M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Glitch Gremlin AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Glitch Gremlin AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Glitch Gremlin AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Glitch Gremlin AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,31
30 Gün$ 0+%2,73
60 Gün$ 0-%8,31
90 Gün$ 0--

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Fiyat Analizi

En güncel Glitch Gremlin AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00326115
$ 0,00326115$ 0,00326115

--

+%2,31

-%11,57

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 15,49K
$ 15,49K$ 15,49K

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984,61M
984,61M 984,61M

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Nedir?

$GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem.

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Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Token Ekonomisi

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GREMLINAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GREMLINAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GREMLINAI / VND
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1 GREMLINAI / AUD
A$--
1 GREMLINAI / GBP
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1 GREMLINAI / EUR
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1 GREMLINAI / USD
$--
1 GREMLINAI / MYR
RM--
1 GREMLINAI / TRY
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1 GREMLINAI / JPY
¥--
1 GREMLINAI / ARS
ARS$--
1 GREMLINAI / RUB
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1 GREMLINAI / INR
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1 GREMLINAI / IDR
Rp--
1 GREMLINAI / KRW
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1 GREMLINAI / PHP
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1 GREMLINAI / EGP
￡E.--
1 GREMLINAI / BRL
R$--
1 GREMLINAI / CAD
C$--
1 GREMLINAI / BDT
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1 GREMLINAI / NGN
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1 GREMLINAI / UAH
--
1 GREMLINAI / VES
Bs--
1 GREMLINAI / CLP
$--
1 GREMLINAI / PKR
Rs--
1 GREMLINAI / KZT
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1 GREMLINAI / THB
฿--
1 GREMLINAI / TWD
NT$--
1 GREMLINAI / AED
د.إ--
1 GREMLINAI / CHF
Fr--
1 GREMLINAI / HKD
HK$--
1 GREMLINAI / MAD
.د.م--
1 GREMLINAI / MXN
$--
1 GREMLINAI / PLN
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1 GREMLINAI / RON
лв--
1 GREMLINAI / SEK
kr--
1 GREMLINAI / BGN
лв--
1 GREMLINAI / HUF
Ft--
1 GREMLINAI / CZK
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1 GREMLINAI / KWD
د.ك--
1 GREMLINAI / ILS
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