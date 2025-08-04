Globiance Exchange (GBEX) Nedir?

Globiance is a financial services group consisting of cryptocurrency exchanges and financial institutions situated in North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia. Globiance provides financial services for corporate and retail customers. The Globiance platform covers the exchange and trading of crypto and fiat currencies (SGD, EUR, HKD, GBP, USD, etc.), stable coins in major currencies, payment solutions and worldwide transfers.

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Globiance Exchange (GBEX) Kaynağı Resmi Websitesi

Globiance Exchange (GBEX) Token Ekonomisi

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