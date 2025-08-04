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Glorious Looking Fiyatı (GLG)

Listelenmedi

Glorious Looking (GLG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,078057
$0,078057$0,078057
+%38,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Glorious Looking (GLG) Fiyatı

Glorious Looking (GLG), şu anda 0,078057 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,13M USD piyasa değerine sahiptir. GLG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Glorious Looking Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%38,57
Glorious Looking 24 saatlik fiyat değişimi
14,50M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Glorious Looking (GLG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Glorious Looking / USD fiyat değişimi, $ +0,0217245.
Son 30 gün içerisinde, Glorious Looking / USD fiyat değişimi, $ -0,0611893116.
Son 60 gün içerisinde, Glorious Looking / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Glorious Looking / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0217245+%38,57
30 Gün$ -0,0611893116-%78,39
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Glorious Looking (GLG) Fiyat Analizi

En güncel Glorious Looking fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,056332
$ 0,056332$ 0,056332

$ 0,079927
$ 0,079927$ 0,079927

$ 0,38275
$ 0,38275$ 0,38275

-%0,71

+%38,57

+%7,38

Glorious Looking (GLG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,13M
$ 1,13M$ 1,13M

--
----

14,50M
14,50M 14,50M

Glorious Looking (GLG) Nedir?

GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology.

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Glorious Looking (GLG) Kaynağı

Resmi Websitesi

Glorious Looking (GLG) Token Ekonomisi

Glorious Looking (GLG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GLG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GLG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GLG / VND
2.054,069955
1 GLG / AUD
A$0,12020778
1 GLG / GBP
0,05854275
1 GLG / EUR
0,06712902
1 GLG / USD
$0,078057
1 GLG / MYR
RM0,33018111
1 GLG / TRY
3,17457819
1 GLG / JPY
¥11,474379
1 GLG / ARS
ARS$105,91164045
1 GLG / RUB
6,23831544
1 GLG / INR
6,8377932
1 GLG / IDR
Rp1.279,62274608
1 GLG / KRW
107,81310897
1 GLG / PHP
4,47110496
1 GLG / EGP
￡E.3,78108108
1 GLG / BRL
R$0,4293135
1 GLG / CAD
C$0,10693809
1 GLG / BDT
9,50578146
1 GLG / NGN
118,98931023
1 GLG / UAH
3,25653804
1 GLG / VES
Bs9,601011
1 GLG / CLP
$75,325005
1 GLG / PKR
Rs22,12447608
1 GLG / KZT
42,14687715
1 GLG / THB
฿2,52748566
1 GLG / TWD
NT$2,32922088
1 GLG / AED
د.إ0,28646919
1 GLG / CHF
Fr0,0624456
1 GLG / HKD
HK$0,61196688
1 GLG / MAD
.د.م0,70719642
1 GLG / MXN
$1,46669103
1 GLG / PLN
0,28803033
1 GLG / RON
лв0,34188966
1 GLG / SEK
kr0,75403062
1 GLG / BGN
лв0,13113576
1 GLG / HUF
Ft26,86019427
1 GLG / CZK
1,65715011
1 GLG / KWD
د.ك0,023807385
1 GLG / ILS
0,2653938