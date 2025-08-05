GLP1 (GLP1) Nedir?

GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary). The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals. By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions.

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GLP1 (GLP1) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

GLP1 (GLP1) Token Ekonomisi

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