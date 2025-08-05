GOATX (GOATX) Nedir?

G.O.A.T X is a hyper-deflationary meme-fi token designed to maximize value for holders through aggressive buy-and-burn mechanics and a structured holder classification system. Key features include: 92% TitanX used for Buy and Burn/Feed mechanics , Burning BoT protocols and Liquidity 5-tier holder classification system with benefits Full token distribution in 14 days Perpetual auction longevity from the ‘GOAT Feed’

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GOATX (GOATX) Token Ekonomisi

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