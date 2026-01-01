Bugünkü GOGGLES Fiyatı

Bugünkü GOGGLES (GOGLZ) fiyatı $ 0,01590361 olup, son 24 saatte % 6,77 değişim gösterdi. Mevcut GOGLZ / USD dönüşüm oranı GOGLZ başına $ 0,01590361 şeklindedir.

GOGGLES, şu anda piyasa değeri açısından $ 613.057 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 38,27M GOGLZ şeklindedir. Son 24 saat içinde GOGLZ, $ 0,01453465 (en düşük) ile $ 0,01654136 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,65372 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00754985 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOGLZ, son bir saatte -%3,85 ve son 7 günde -%20,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GOGGLES (GOGLZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 613,06K$ 613,06K $ 613,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 613,06K$ 613,06K $ 613,06K Dolaşım Arzı 38,27M 38,27M 38,27M Toplam Arz 38.274.418,263925 38.274.418,263925 38.274.418,263925

Şu anki GOGGLES piyasa değeri $ 613,06K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOGLZ arzı 38,27M olup, toplam arzı 38274418.263925. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 613,06K.