Golden Doge (GDOGE) Nedir?

Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get!

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Golden Doge (GDOGE) Kaynağı Resmi Websitesi

Golden Doge (GDOGE) Token Ekonomisi

Golden Doge (GDOGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GDOGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!