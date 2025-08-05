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Golden Doge Fiyatı (GDOGE)

Listelenmedi

Golden Doge (GDOGE) Canlı Fiyat Grafiği

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+2.10%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Golden Doge (GDOGE) Fiyatı

Golden Doge (GDOGE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 72.84K USD piyasa değerine sahiptir. GDOGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Golden Doge Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+2.17%
Golden Doge 24 saatlik fiyat değişimi
100,000.00T USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Golden Doge (GDOGE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Golden Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Golden Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Golden Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Golden Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+2.17%
30 Gün$ 0+1.25%
60 Gün$ 0-12.94%
90 Gün$ 0--

Golden Doge (GDOGE) Fiyat Analizi

En güncel Golden Doge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.81%

+2.17%

-19.93%

Golden Doge (GDOGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 72.84K
$ 72.84K$ 72.84K

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100,000.00T
100,000.00T 100,000.00T

Golden Doge (GDOGE) Nedir?

Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get!

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Golden Doge (GDOGE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Golden Doge (GDOGE) Token Ekonomisi

Golden Doge (GDOGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GDOGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GDOGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GDOGE / VND
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1 GDOGE / AUD
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1 GDOGE / GBP
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1 GDOGE / EUR
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1 GDOGE / USD
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1 GDOGE / MYR
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1 GDOGE / TRY
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1 GDOGE / JPY
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1 GDOGE / ARS
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1 GDOGE / RUB
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1 GDOGE / INR
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1 GDOGE / IDR
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1 GDOGE / KRW
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1 GDOGE / PHP
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1 GDOGE / EGP
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1 GDOGE / BRL
R$--
1 GDOGE / CAD
C$--
1 GDOGE / BDT
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1 GDOGE / NGN
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1 GDOGE / UAH
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1 GDOGE / VES
Bs--
1 GDOGE / CLP
$--
1 GDOGE / PKR
Rs--
1 GDOGE / KZT
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1 GDOGE / THB
฿--
1 GDOGE / TWD
NT$--
1 GDOGE / AED
د.إ--
1 GDOGE / CHF
Fr--
1 GDOGE / HKD
HK$--
1 GDOGE / MAD
.د.م--
1 GDOGE / MXN
$--
1 GDOGE / PLN
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1 GDOGE / RON
лв--
1 GDOGE / SEK
kr--
1 GDOGE / BGN
лв--
1 GDOGE / HUF
Ft--
1 GDOGE / CZK
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1 GDOGE / KWD
د.ك--
1 GDOGE / ILS
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