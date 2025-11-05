Golden Donkey (GDK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,28 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,51 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,54 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,54

Golden Donkey (GDK) canlı fiyatı --. GDK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GDK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GDK son bir saatte -%0,28 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,51 ve son 7 günde -%3,54 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Golden Donkey (GDK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Golden Donkey piyasa değeri $ 1,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GDK arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,36M.