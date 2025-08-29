GoldenBoys (GOLD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 15,78 $ 15,78 $ 15,78 24 sa Düşük $ 21,37 $ 21,37 $ 21,37 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 15,78$ 15,78 $ 15,78 24 sa Yüksek $ 21,37$ 21,37 $ 21,37 Tüm Zamanların En Yükseği $ 47,86$ 47,86 $ 47,86 En Düşük Fiyat $ 3,02$ 3,02 $ 3,02 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,58 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%26,46 Fiyat Değişimi (7 G) +%54,67 Fiyat Değişimi (7 G) +%54,67

GoldenBoys (GOLD) canlı fiyatı $20,62. GOLD, son 24 saat içinde en düşük $ 15,78 ve en yüksek $ 21,37 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 47,86, en düşük fiyatı ise $ 3,02 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOLD son bir saatte +%0,58 değişim gösterdi, 24 saatte +%26,46 ve son 7 günde +%54,67 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GoldenBoys (GOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,62M$ 20,62M $ 20,62M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki GoldenBoys piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLD arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,62M.