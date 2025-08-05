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Golff Fiyatı (GOF)

Listelenmedi

Golff (GOF) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00400111
$0.00400111$0.00400111
0.00%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Golff (GOF) Fiyatı

Golff (GOF), şu anda 0.00400111 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 47.78K USD piyasa değerine sahiptir. GOF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Golff Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Golff 24 saatlik fiyat değişimi
11.94M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Golff (GOF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Golff / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Golff / USD fiyat değişimi, $ +0.0019951474.
Son 60 gün içerisinde, Golff / USD fiyat değişimi, $ +0.0026258644.
Son 90 gün içerisinde, Golff / USD fiyat değişimi, $ +0.0022881456093014935.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0.0019951474+49.86%
60 Gün$ +0.0026258644+65.63%
90 Gün$ +0.0022881456093014935+133.58%

Golff (GOF) Fiyat Analizi

En güncel Golff fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 14.15
$ 14.15$ 14.15

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Golff (GOF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 47.78K
$ 47.78K$ 47.78K

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11.94M
11.94M 11.94M

Golff (GOF) Nedir?

Golff: One-stop services encrypted bank, to create a light, open, and free finanicial world. Golff DeFi products have low threshhold, fast and smooth using experience. Multi-version, localized product design, catering to the needs of eastern and western users. 95% of GOF comes from liquid mining, no pre-mined. As a DeFi aggregator, Golff will continue to innovate product design and gameplay while optimizing and aggregating the DeFi product portfolio to optimize return

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Golff (GOF) Kaynağı

Resmi Websitesi

Golff (GOF) Token Ekonomisi

Golff (GOF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GOF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GOF / VND
105.28920965
1 GOF / AUD
A$0.0061617094
1 GOF / GBP
0.0030008325
1 GOF / EUR
0.0034409546
1 GOF / USD
$0.00400111
1 GOF / MYR
RM0.0169246953
1 GOF / TRY
0.1626051104
1 GOF / JPY
¥0.58816317
1 GOF / ARS
ARS$5.4436701994
1 GOF / RUB
0.3193686002
1 GOF / INR
0.3517375801
1 GOF / IDR
Rp65.5919567184
1 GOF / KRW
5.5416973944
1 GOF / PHP
0.2293836363
1 GOF / EGP
￡E.0.1938137684
1 GOF / BRL
R$0.0220861272
1 GOF / CAD
C$0.0054815207
1 GOF / BDT
0.4872551758
1 GOF / NGN
6.0992520729
1 GOF / UAH
0.1669263092
1 GOF / VES
Bs0.50413986
1 GOF / CLP
$3.86507226
1 GOF / PKR
Rs1.1311938192
1 GOF / KZT
2.1603993445
1 GOF / THB
฿0.1295559418
1 GOF / TWD
NT$0.1195531668
1 GOF / AED
د.إ0.0146840737
1 GOF / CHF
Fr0.003200888
1 GOF / HKD
HK$0.0314087135
1 GOF / MAD
.د.م0.0362900677
1 GOF / MXN
$0.0757010012
1 GOF / PLN
0.0147640959
1 GOF / RON
лв0.0175248618
1 GOF / SEK
kr0.0386907337
1 GOF / BGN
лв0.0067218648
1 GOF / HUF
Ft1.3811031498
1 GOF / CZK
0.0850235875
1 GOF / KWD
د.ك0.00122033855
1 GOF / ILS
0.0136437851