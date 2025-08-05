Good Entry (GOOD) Nedir?

GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields.

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Good Entry (GOOD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Good Entry (GOOD) Token Ekonomisi

Good Entry (GOOD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOOD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!