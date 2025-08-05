Gorth (GORTH) Nedir?

$GORTH - A Matt Furie character seen in his latest book "Cortex Vortex" Matt Furie's new book Cortex Vortex features a character he made prior and posted on his official Twitter Mentioned to be on his new book via: Instagram , Tweeted by him prior on: Twitter ::Tokenomics::: Token Supply: 420,690,000,000,000 No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced

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Gorth (GORTH) Kaynağı Resmi Websitesi

Gorth (GORTH) Token Ekonomisi

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