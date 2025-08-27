G16Z Hakkında Daha Fazla Bilgi

Goth16z Fiyatı (G16Z)

1 G16Z / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%64,801D
Goth16z (G16Z) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-27 13:54:27 (UTC+8)

Goth16z (G16Z) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%8,35

-%64,81

--

--

Goth16z (G16Z) canlı fiyatı --. G16Z, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. G16Z için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, G16Z son bir saatte +%8,35 değişim gösterdi, 24 saatte -%64,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Goth16z (G16Z) Piyasa Bilgileri

$ 37,74K
$ 37,74K$ 37,74K

--
----

$ 37,74K
$ 37,74K$ 37,74K

999,80M
999,80M 999,80M

999.796.975,5531118
999.796.975,5531118 999.796.975,5531118

Şu anki Goth16z piyasa değeri $ 37,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki G16Z arzı 999,80M olup, toplam arzı 999796975.5531118. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,74K.

Goth16z (G16Z) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Goth16z / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Goth16z / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Goth16z / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Goth16z / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%64,81
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Goth16z (G16Z) Nedir?

Goth16z is a shadow-born force—mysterious, fearless, and unbreakable. She is the guardian of freedom and the voice of rebellion, turning chaos into power and vision into destiny.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır.

Goth16z Fiyat Tahmini (USD)

Goth16z (G16Z) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Goth16z (G16Z) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Goth16z için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Goth16z fiyat tahminini hemen kontrol edin!

G16Z Varlığından Yerel Para Birimlerine

Goth16z (G16Z) Token Ekonomisi

Goth16z (G16Z) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. G16Z tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Goth16z (G16Z) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Goth16z (G16Z) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı G16Z fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
G16Z / USD güncel fiyatı nedir?
G16Z / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Goth16z varlığının piyasa değeri nedir?
G16Z piyasa değeri $ 37,74K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki G16Z arzı nedir?
Dolaşımdaki G16Z arzı, 999,80M USD.
G16Z için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
G16Z, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük G16Z fiyatı (ATL) nedir?
G16Z, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
G16Z işlem hacmi nedir?
G16Z için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
G16Z bu yıl daha da yükselir mi?
G16Z piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için G16Z fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-27 13:54:27 (UTC+8)

Goth16z (G16Z) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.