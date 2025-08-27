Goth16z (G16Z) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%8,35 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%64,81 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Goth16z (G16Z) canlı fiyatı --. G16Z, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. G16Z için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, G16Z son bir saatte +%8,35 değişim gösterdi, 24 saatte -%64,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Goth16z (G16Z) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 37,74K$ 37,74K $ 37,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,74K$ 37,74K $ 37,74K Dolaşım Arzı 999,80M 999,80M 999,80M Toplam Arz 999.796.975,5531118 999.796.975,5531118 999.796.975,5531118

Şu anki Goth16z piyasa değeri $ 37,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki G16Z arzı 999,80M olup, toplam arzı 999796975.5531118. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,74K.