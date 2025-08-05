GovWorld (GOV) Nedir?

GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards.

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GovWorld (GOV) Kaynağı Resmi Websitesi

GovWorld (GOV) Token Ekonomisi

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